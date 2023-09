Il Parco Tuona sul Lupo: "Il Sindaco di Vasto Dice Cose Non Vere"

Il Parco Nazionale della Maiella ha rilasciato una nota ufficiale in risposta alle dichiarazioni del sindaco di Vasto riguardo alla cattura del lupo responsabile di aggressioni alle persone nei comuni di Vasto e San Salvo. L'ente ha sottolineato che le attività di monitoraggio e cattura dell'animale non sono mai state interrotte fin dall'attivazione del tavolo tecnico.

La nota del Parco specifica che le operazioni di cattura proseguono costantemente secondo tecniche e protocolli validati dall'esperienza dei tecnici e specificamente autorizzati da Ispra (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) e dal Ministero dell'Ambiente.

L'ente ha anche respinto le dichiarazioni del sindaco di Vasto riguardo a presunti conflitti di competenza nella cattura del lupo, sottolineando che non vi è stato alcun tentativo di cattura da parte della Protezione Civile comunale e che non esiste alcuna diffida o impedimento da parte dei funzionari del Parco.

La nota conclude affermando che il Parco Nazionale della Maiella ha affidato in via convenzionale l'incarico dello staff tecnico di veterinari e zoologi per la cattura e la rimozione dell'animale dal territorio, nonché per la sua successiva collocazione in un'area faunistica idonea e autorizzata ai sensi della legge. Si sottolinea che non esistono alternative né sotto il profilo giuridico istituzionale né sotto il profilo delle competenze tecniche o scientifiche che possano giustificare azioni diverse da quelle stabilite nel tavolo tecnico.