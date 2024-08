Il Pastore Ghion Sgomina un Grosso Traffico di Stupefacenti

Un'operazione della Guardia di Finanza di Chieti ha portato all'arresto di un pregiudicato di 41 anni, residente a Pescara, grazie all'intervento di un'unità cinofila. L’uomo è stato fermato a Francavilla al Mare mentre mostrava un comportamento sospetto all'ingresso di un condominio.

Durante i controlli, i militari hanno trovato sull'uomo circa 100 grammi di marijuana e un involucro contenente cocaina. I successivi accertamenti hanno rivelato precedenti penali in materia di stupefacenti, spingendo le forze dell'ordine a eseguire una perquisizione approfondita presso la sua abitazione a Pescara.

In casa, l'unità cinofila della Guardia di Finanza, con il cane Ghion in testa, ha individuato un ingente quantitativo di droga. Nonostante le sostanze fossero nascoste in luoghi insoliti come il freezer e un passeggino, Ghion ha permesso di rinvenire circa 130 grammi di marijuana, 540 grammi di hashish, 5 grammi di cocaina, 4 grammi di MDMA (ecstasy), un bilancino elettronico e circa 9.000 euro in contante, presumibilmente provento dell'attività illecita.

L’uomo è stato arrestato e condotto presso la casa circondariale di Chieti. Tutto il materiale sequestrato è ora sotto esame da parte dell'Autorità Giudiziaria di Chieti.