Il Pescara Celebra a Ferrara: Gol di Tunjov al 89° Decide la Partita

Il Pescara ha regalato una gioiosa festa ai suoi tifosi a Ferrara, dove ha conquistato una vittoria emozionante contro la Spal. Con oltre mille sostenitori biancazzurri giunti in trasferta per sostenere la squadra, è stata una serata da ricordare.

La partita è stata sbloccata da Tunjov, autore di un gol su rigore ottenuto da Cuppone. Nonostante i numerosi tentativi del Pescara per raddoppiare il vantaggio, sono stati i padroni di casa a pareggiare, con Celia che ha segnato nel finale del primo tempo.

Nella ripresa, il Pescara ha dominato il campo ma ha faticato a trovare il gol decisivo fino al recupero. È stato proprio Dagasso a innescare l'azione che ha portato al gol del 2-1, realizzato da Cangiano. La gioia di Cangiano è stata evidente quando è corso sotto la curva a festeggiare con i tifosi.

Tuttavia, nonostante la vittoria, il leggendario allenatore Zdenek Zeman non è rimasto completamente soddisfatto. Ai microfoni di Rete8 ha dichiarato di essere "contento per il risultato, ma non per la partita". Ha espresso preoccupazione per la passività del gioco e ha dichiarato che giocare in modo difensivo è "diseducativo per il calcio". Nonostante ciò, ha lodato l'afflusso di pubblico, riconoscendo la difficoltà di spostare così tanti tifosi in una partita disputata di domenica sera.

Formazioni in Campo

SPAL (4-3-3): Del Favero; Bruscagin, Contiliano, Antenucci, Dalmonte, Celia, Arena, Carraro, Siligardi, Peda, Maistro. Allenatore: Leonardo Colucci.

PESCARA (4-3-3): Plizzari; Pierno, Brosco, Mesik, Moruzzi; Tunjov, Squizzato, De Marco; Merola, Cuppone, Accornero. Allenatore: Zdenek Zeman.

Reti: 20' Tunjov, 42' Celia, 89' Cangiano

Arbitro: Stefano Nicolini di Brescia.