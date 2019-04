Il Presidente Marsilio incontra i Sindacati, "Priorità a Infrastrutture"

Il Presidente della Giunta regionale, Marco Marsilio, ha incontrato nella sede di Pescara della Regione Abruzzo i rappresentanti dei sindacati confederali (Cgil, Cisl e Uil) ai quali ha illustrato le principali azioni ed interventi che il governo regionale metterà in campo nei prossimi mesi.

All'incontro hanno partecipato anche gli assessori Mauro Febbo (attività produttive) e Piero Fioretti (lavoro e formazione), e il sottosegretario alla presidenza Umberto D'Annuntis (trasporti e infrastrutture).

"Nell'incontro - ha detto il Presidente Marsilio - i sindacati hanno condiviso le linee programmatiche della nostra maggioranza. E questo ovviamente ci fa piacere. Abbiamo avuto un confronto fruttuoso e leale, i sindacati hanno condiviso la necessità di completare il sistema delle infrastrutture per l'Abruzzo, in particolare di sviluppare quella "t" che manca, mi riferisco agli assi viari dei trasporti e della mobilità europei, cioè l'asse infrastrutturale tra Ancona e Bari e tra Roma a Pescara, per collegare l'Adriatico al Tirreno, e quindi aprire una porta sui Balcani.

Su questi temi - ha concluso Marsilio - continueremo a confrontarci, al fine di azionare tutte le leve possibili per garantire lo sviluppo economico della nostra regione".