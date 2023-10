Il Presidente Mattarella torna a L'Aquila, in occasione dell'Assemblea Nazionale UPI

Il presidente della repubblica, Sergio Mattarella, sarà all'Aquila il 10 ottobre prossimo alle ore 17 per partecipare all'assemblea nazionale dell'Unione delle province italiane (Upi).

Lo ha annunciato un una conferenza stampa il presidente della Provincia dell'Aquila, Angelo Caruso, vicepresidente nazionale Upi.

L'assemblea è in programma nel capoluogo abruzzese il 10 e l'11 ottobre al Ridotto del Teatro Stabile.

"È un onore accogliere il Capo dello Stato per l'assemblea nazionale Upi che cade in un momento storico importante per le Province italiane.

Siamo contenti di essere riusciti a portare all'Aquila una manifestazione di assoluto rilievo, vincendo la concorrenza di altre importanti città italiane".