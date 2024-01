Il Super Anticiclone: Settimana di Stabilità, Ma con Nebbia, Smog e Inversioni Termiche

Nessuna variazione in vista nei prossimi giorni, poiché il super anticiclone continua a dettare legge su gran parte del Vecchio Continente, mantenendo condizioni meteorologiche stabili. L'egemonia dell'anticiclone si manifesta con forza, posizionandosi sull'Europa centrale e attraversando l'Italia, impedendo completamente il passaggio di perturbazioni atlantiche.

Sebbene una debole circolazione depressionaria persista nei Balcani, portando qualche annuvolamento sparso tra Puglia, Basilicata, Calabria ed est Sicilia fino a martedì, per il resto del Paese ci attendiamo cieli sereni o al massimo velati al Nordovest, dove transitano sottili velature.

Tuttavia, la situazione non è esente da sfide. Inversioni termiche e nebbie persistono al Nord, con una particolare insistenza, generando una forte concentrazione di sostanze inquinanti nei bassi strati dell'atmosfera. In particolare, la presenza di PM10 oscillante intorno ai 150µg/m3 in Lombardia e Veneto supera di tre volte i limiti consentiti. Al Centro-Sud, l'inquinamento dell'aria sarà leggermente meno intenso, con valori attorno a 70-80µg/m3 in Toscana (zona di Firenze) e 40-60µg/m3 nelle aree di Roma e Napoli.

Le temperature, mantenendosi superiori alle medie, soprattutto su colli e monti, favoriranno le inversioni termiche tipiche dei regimi anticiclonici invernali. Lo zero termico si manterrà intorno ai 2800 metri fino alla fine del mese al Centro-Nord. Tuttavia, nelle zone pianeggianti, le temperature minime localmente potranno scendere sotto lo zero in Val Padana e nelle zone interne del Centro Italia, provocando possibili gelate notturne durante i giorni della Merla.

Nel corso della settimana, tra mercoledì e giovedì, lievi infiltrazioni di aria umida occidentale all'interno dell'anticiclone porteranno a qualche annuvolamento supplementare sulle regioni tirreniche e sulla parte occidentale della Sardegna, senza rappresentare alcun pericolo. Un lieve indebolimento dell'anticiclone potrebbe consentire l'arrivo di qualche annuvolamento aggiuntivo verso venerdì al Centro-Sud, a seguito del passaggio della coda di un fronte diretto verso i Balcani, con la possibilità di sporadici rovesci sulle zone appenniniche meridionali e sul nord della Sicilia.