Il dottor Giuseppe Salvatore, ginecologo storico del Renzetti, ci lascia

È venuto a mancare il dottor Giuseppe Salvatore, una figura di spicco nel mondo medico che ha dedicato la sua vita a portare alla luce migliaia di nuove vite. Il dottor Salvatore ha trascorso tre decenni della sua carriera all'ospedale Renzetti, mettendo al mondo migliaia di bambini e assistendo con empatia e dedizione le loro mamme e i loro papà nel percorso verso la genitorialità. La sua presenza nella sala parto il 31 dicembre 2008 è stata un momento significativo quando ha accolto il millesimo bambino nato nella Ginecologia dell'ospedale Renzetti.

Oltre alla sua straordinaria carriera medica, il dottor Salvatore è stato anche uno scrittore con uno sguardo sempre rivolto alla medicina e alla solidarietà. Oggi, decine di madri e padri, insieme ai loro figli ormai cresciuti, piangono la sua scomparsa.

Il dottor Salvatore è deceduto ieri mattina nell'hospice Alba Chiara. Aveva 70 anni e ha lavorato in ambito ostetrico-ginecologico per oltre 40 anni, con una dedizione ineguagliabile. Ha trascorso 30 anni a Lanciano, dove ha continuato a dedicarsi con passione ai suoi pazienti, dimostrando sempre una profonda compassione per il prossimo e un impegno costante verso la solidarietà.

Il dottor Salvatore è stato anche membro dell'Associazione Italiana Studio Malformazioni, alla quale ha devoluto i proventi della vendita del suo primo libro, intitolato "Pensierando". A giugno, ha presentato il suo secondo libro, "Rincorrendo un Sogno: Storie di Coppie che non si sono mai arrese", che racconta le esperienze vissute tra i corridoi dell'ospedale, gli studi medici, le sfide delle gravidanze difficili e altro ancora. Anche i proventi di questo libro sono stati destinati a beneficenza, contribuendo all'acquisto di respiratori per aumentare le probabilità di sopravvivenza dei neonati prematuri.

I funerali del dottor Salvatore si terranno domani, sabato, alle 10 nella chiesa di San Pietro, dove egli stesso era membro del consiglio pastorale e del gruppo Caritas. La sua eredità nella medicina e nella solidarietà continuerà a vivere nei cuori di coloro che ha toccato con la sua gentilezza e dedizione.