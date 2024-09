Il grande basket internazionale giovanile a L’Aquila per il 9^ Trofeo degli Angeli – Memorial Fausto

Tutto pronto per la nona edizione del “Trofeo degli Angeli - Memorial Fausto Nardecchia”, classico appuntamento di fine estate che è ormai diventato una tappa fissa per tutti gli appassionati sportivi cittadini, presentato oggi al PalaAngeli alla presenza di Francesco Bizzarri, Presidente del Comitato Organizzatore de “L’Aquila Cresce con lo Sport 2024”, di Roberto Nardecchia, Presidente del Nuovo Basket Aquilano e di Massimo Cinque, Presidente del San Gregorio Calcio e papà di due dei tre ragazzi cui è dedicato l’impianto sportivo.

Un grande evento di basket internazionale giovanile, inserito per la sua valenza nelle manifestazioni in programma per gli eventi dedicati a “L’Aquila Cresce con lo Sport 2024”, che vedrà a L’Aquila formazioni Under 19 che daranno vita a tre giorni di gare di alto livello per la categoria: gli Staff dirigenziali e tecnici del club del capoluogo sono al lavoro da tempo per l’organizzazione di un torneo che richiamerà come sempre in città e nell’impianto di Sant’Elia tantissimi appassionati, da venerdi 13 a domenica 15.

Il Trofeo quest’anno vedrà di scena i ragazzi del Vienna United Basketball, la società austriaca più importante a livello cestistico e con la quale da tempo il Nuovo Basket Aquilano è gemellato, la Npc Rieti, la Tiber Roma e i padroni di casa.

VENERDI 13 opening alle ore 17:30 con il derby laziale tra la Npc Rieti e la Tiber Roma, a seguire Vienna United Basketball - Nuovo Basket Aquilano.

SABATO 14 alle ore 17:30 l’incontro tra Vienna United Basketball e Npc Rieti, a seguire Nuovo Basket Aquilano – Tiber Roma.

DOMENICA 15 conclusione nella mattinata: ore 09:30 Npc Rieti- Nuovo Basket Aquilano e a seguire Vienna United - Tiber Roma.

La manifestazione, con ingresso gratuito, è dedicata alla memoria di Davide Cinque, Matteo Cinque ed Ezio Pace (scomparsi la notte del terremoto e che da piccoli avevano indossato la canottiera della Scuola Minibasket L’Aquila) e a quella del dirigente sportivo aquilano Fausto Nardecchia.

Il weekend di basket non si esaurirà con il Trofeo degli Angeli, domenica 17 alle ore 18:00 amichevole tra la formazione di SERIE B Interregionale del Nuovo Basket Aquilano opposta alla Tiber Roma, una delle formazioni più accreditate nel campionato di Serie C laziale, un ulteriore appuntamento per tutti gli sportivi cittadini per vedere all’opera la squadra che rappresenterà L’Aquila dal 29 settembre in una Serie di così alto livello!