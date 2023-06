Il nuovo nome di ex Sevel è Stellantis Europe Spa Atessa

Nuovo cambio della ragione sociale per l'ex Sevel che dal primo luglio prossimo diventerà Stellantis Europe Spa Atessa.

L'annuncio è stato fatto stamani dalla direzione aziendale al comitato esecutivo della Rsa.

A inizio anno la Sevel era già divenuta Fca Italy Spa. La stessa direzione ha poi annunciato che saranno trasformati con contratto aziendale, come previsto dal contratto di espansione, già a giugno, i primi 20 dei 40 staff-leasing previsti.

Nei mesi scorsi, in una trattativa al Mise con Stellantis e sindacati fu decisa una programmazione per lo scivolo pensionistico: ogni tre lavoratori che vanno in pensione uno nuovo viene assunto tra i somministrati. L'ingresso dei primi 20 staff- leasing è l'esito dei 120 dipendenti che finora hanno aderito allo scivolo pensionistico.