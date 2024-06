Il papà del Big Piano ci lascia: addio a Remo Saraceni, il genio creativo

Remo Saraceni, l'inventore e artista che ha impresso il suo segno distintivo anche a Pescara, è scomparso all'età di 89 anni a Philadelphia. Saraceni, noto per aver ideato il celebre Big Piano protagonista del film "Big" con Tom Hanks, ha lasciato un'eredità preziosa non solo per il mondo del cinema, ma anche per la città abruzzese.

Il sindaco di Pescara, Carlo Masci, ha voluto ricordare il contributo di Saraceni, definendolo un "artista geniale" e un "vero visionario". Oltre al Big Piano, Saraceni si è occupato di una vasta gamma di progetti, dalla progettazione di apparecchiature audiovisive all'attività di designer di scarpe e sviluppatore industriale. Le sue opere sono state esposte in musei, centri di scoperta e ospedali pediatrici in tutto il mondo.

Tra i suoi lasciti più significativi per la città di Pescara c'è la fontana musicale interattiva di piazza della Rinascita, inaugurata nel dicembre 2022. Saraceni considerava questa fontana "speciale" perché realizzata da imprese locali, esprimendo così il suo legame con l'Abruzzo, sua terra di origine.

Il sindaco Masci ha voluto esprimere la gratitudine della città per il prezioso dono lasciato da Saraceni, definendolo un "visionario" e un artista che ha saputo lasciare un segno indelebile nel mondo.