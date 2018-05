Il tenore Aleandro Mariani con il progetto LifeOpera nelle scuole d'Abruzzo, Lazio e Campania

Nel mondo della lirica è considerato un autentico talento tanto che in molti prefigurano per lui una carriera importante: ora il giovane tenore abruzzese, Aleandro Mariani, è sceso in campo per divulgare la lirica tra le giovani generazioni: il progetto si chiama LifeOpera e "mira anche a svolgere una funzione di prevenzione sociale parlando di tematiche attuali".

Dopo aver tenuto incontri informativi in alcune scuole di Abruzzo e Lazio, nei giorni scorsi il 27enne maestro Mariani ha fatto tappa a Napoli all'istituto Adelaide Ristori, nel quartiere di Forcella. I ragazzi delle terze medie di tutte le sezioni hanno assistito con interesse alla presentazione del progetto LifeOpera fatta dal giovane tenore che è entrato nell'orbita artistica del maestro Riccardo Muti.

"Si tratta di un progetto diverso dal solito, volto a fare prevenzione e ad avvicinare i giovani all'opera lirica attraverso tematiche attuali", spiega Mariani.