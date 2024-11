Il weekend riserva un drastico cambiamento meteorologico: ecco cosa ci aspetta

L'Italia si prepara a vivere un weekend di cambiamenti drastici a livello meteorologico, con un'invasione di aria fredda che porterà piogge, neve, e venti forti. La situazione si manterrà instabile fino a venerdì, ma a partire dal sabato e domenica, un nuovo scenario prenderà piede, con l'arrivo di correnti più morbide e un ritorno delle temperature più miti.

Venerdì 22 novembre

La giornata di venerdì si apre con l’arrivo di un forte fronte freddo che, proveniente dal Nord Europa, attraverserà tutta l'Italia. Le piogge e i temporali interesseranno soprattutto il Centro e il Sud, mentre il Nord vedrà un cielo più aperto. Con il brusco abbassamento delle temperature, anche la neve scenderà a quote più basse: i fiocchi potrebbero arrivare a cadere fino a 1000 metri sui principali Appennini, come quello Emiliano, Toscano e Abruzzese, per spingersi fino a quote di collina nelle regioni del Centro-Sud come Campania, Molise, e Puglia. I venti settentrionali, molto forti, daranno luogo a mareggiate lungo le coste, con un generale calo delle temperature su tutta la Penisola. La temperatura scenderà drasticamente, portando condizioni decisamente invernali.

Sabato 23 novembre

Il sabato porterà una certa stabilizzazione del tempo, con il cielo che si schiarirà su molte aree, rendendo la giornata generalmente più soleggiata. Tuttavia, il freddo persisterà, soprattutto nelle prime ore della mattina, quando il Nord e l'Adriatico saranno ancora sotto l’influenza di aria fredda, con temperature minime particolarmente rigide, soprattutto nelle zone interne. Nel pomeriggio, una lieve risalita delle temperature sarà accompagnata da un rinforzo dei venti meridionali. Nonostante la serenità del cielo, l’aria rimarrà fresca, soprattutto nelle regioni settentrionali.

Domenica 24 novembre

Il weekend si concluderà con una perturbazione che interesserà soprattutto il Nord Italia, dove arriveranno piogge e occasionali temporali. Tuttavia, nel complesso, la situazione meteorologica risulterà migliorata al Centro e al Sud, con una netta mitigazione delle temperature. Un forte richiamo di correnti meridionali porterà un'onda di aria più calda che sostituirà il clima rigido dei giorni precedenti, segnando un ritorno di temperature più mite. Le condizioni saranno decisamente più primaverili su gran parte della Penisola, con un progressivo innalzamento delle temperature, soprattutto al Centro-Sud.

Nel complesso, quindi, venerdì sarà una giornata di maltempo intenso con piogge, neve e calo delle temperature, mentre il weekend segnerà un deciso cambio, con l’arrivo di condizioni più miti e temperatura più alte, accompagnate da venti più leggeri. Un ritorno del clima più primaverile è quindi alle porte, ma non prima di aver vissuto un’altra fase di instabilità e forte freddo.

In sintesi, l'inizio della settimana sarà segnato da due perturbazioni, ma verso il fine settimana, il cambiamento delle condizioni meteo porterà aria più calda su tutto il Paese, con temperature che saliranno gradualmente, terminando la fase fredda.