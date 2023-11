In Giro col Covid durante il Lockdown: Assoluzione per il Commerciante della Valle Peligna

Un 52enne residente nella suggestiva Valle Peligna, titolare di un'attività essenziale, è stato assolto dopo essere stato processato con rito abbreviato per essersi spostato durante il lockdown nonostante fosse risultato positivo al Covid-19. L'uomo, nonostante avesse superato il virus senza gravi complicazioni, ha dovuto affrontare il procedimento giudiziario per la sua condotta durante una fase critica della pandemia.

Il protagonista della vicenda gestisce un'attività che, nonostante le restrizioni del periodo, ha continuato a fornire servizi essenziali, rimanendo aperta anche in tempo di Covid. Tuttavia, essendo risultato positivo al tampone, avrebbe dovuto rispettare le disposizioni e rimanere a casa durante il periodo di monitoraggio sanitario, come indicato dalle autorità sanitarie.

Il 1 dicembre 2020, in un periodo in cui la paura del Covid era palpabile e le restrizioni erano rigide, il commerciante scelse di uscire di casa per gestire la sua attività. Durante un controllo delle forze dell'ordine alla stazione di blocco, si scoprì che l'uomo viaggiava con il Covid, generando una segnalazione alla Procura.

Tuttavia, nel corso del processo, è emerso che il controllo dei carabinieri avvenne immediatamente dopo l'esecuzione del tampone, senza la tracciabilità della confermata positività. Alla fine, il commerciante è stato assolto con formula piena, dimostrando che la sequenza temporale degli eventi aveva favorito il suo comportamento. La vicenda sottolinea la complessità delle decisioni prese durante i mesi più critici della pandemia e la necessità di valutare attentamente le circostanze di ogni singolo caso.