Inaugurato il nuovo Corso Umberto: l’intervento costato sacrifici, ma fondamentale per la città

Conclusi i lavori di riqualificazione nel cuore di Pescara, il corso diventa un nuovo punto di ritrovo sostenibile e moderno.

Si è svolta questa mattina l'inaugurazione ufficiale del nuovo Corso Umberto a Pescara, dopo il completamento delle opere di riqualificazione. Il sindaco Carlo Masci ha espresso grande soddisfazione per la conclusione dei lavori, definendoli "un intervento complesso ma coraggioso", che ha rispettato le scadenze imposte dal Pnrr (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza). Masci ha sottolineato l'importanza di aver utilizzato i fondi entro i termini stabiliti, un passo cruciale per la realizzazione del progetto.

Durante l’evento, il Presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, ha elogiato l’opera, dichiarando: "Abbiamo riconsegnato ai cittadini, ai residenti e a chi visita il nostro territorio un Corso Umberto rinnovato, più funzionale e sostenibile. Le nuove file di alberi, piantate lungo la passeggiata, daranno un contributo significativo al rispetto dell’ambiente, offrendo ombra e migliorando l’estetica del centro cittadino". Sospiri ha anche evidenziato il ruolo cruciale che questo intervento avrà nel Centro commerciale naturale, uno dei fulcri della vita cittadina.

I lavori, durati nove mesi e iniziati il 15 gennaio scorso, sono stati finanziati grazie al Pnrr, con il costante supporto della Regione Abruzzo. Sospiri ha definito il progetto una "creatura straordinaria", che rispecchia le nuove direttive europee in tema di opere pubbliche, focalizzandosi su sostenibilità e verde urbano. Alla riapertura, il Corso Umberto è tornato a riempirsi di persone, confermando il successo dell'iniziativa.

Nonostante la soddisfazione per il risultato, Sospiri ha sottolineato che "questo è solo l'inizio". Ha infatti dichiarato che la coalizione di centro-destra intende alzare ulteriormente l'asticella e proseguire con la riqualificazione di altri punti nevralgici della città, come piazza della Rinascita (nota anche come piazza Salotto). "È il momento di restituire a piazza Salotto il suo ruolo centrale, trasformandola nuovamente in un’agorà capace di accogliere i cittadini e di far tornare il colore e la vitalità che l’hanno sempre caratterizzata", ha concluso Sospiri, accennando ai futuri progetti per il cuore di Pescara.

Il nuovo Corso Umberto, ora abbellito e reso più vivibile grazie a un importante intervento di riqualificazione urbana, rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso di modernizzazione della città, preparandola a diventare un punto di riferimento anche per eventi internazionali come il G7.