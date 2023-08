Incendio All'Alba Vicino alla Pineta Dannunziana di Pescara: Mezzo per la Pulizia Strade Ridotto in

Un incendio si è sviluppato all'alba nelle vicinanze della celebre Pineta dannunziana di Pescara, lasciando dietro di sé distruzione e preoccupazione. Intorno alle 6 del mattino, le fiamme hanno avvolto una spazzatrice, un mezzo utilizzato per la pulizia delle strade, che apparteneva alla società responsabile della gestione dei rifiuti cittadini.

Il conducente della spazzatrice ha tempestivamente notato il fumo che fuoriusciva dal veicolo e ha prontamente abbandonato il mezzo, che è stato presto inghiottito dalle fiamme. Successivamente, ha contattato immediatamente il servizio di emergenza 115. Le fiamme, alimentate dall'incendio del mezzo, hanno richiamato l'intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Pescara.

L'operazione di spegnimento è stata affrontata con determinazione, utilizzando anche il liquido schiumogeno per domare le fiamme. I Vigili del Fuoco hanno lavorato diligentemente per contenere l'incendio e mettere in sicurezza l'area circostante, evitando ulteriori danni e pericoli.