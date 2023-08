Incendio Devasta Capannone: Barche in Costruzione Ridotte in Cenere

Un devastante incendio ha scosso la zona industriale di Pianura Vomano a Notaresco, dove un capannone è stato avvolto dalle fiamme. L'evento si è verificato nel pomeriggio, coinvolgendo tre scafi di natanti in vetroresina in fase di costruzione, oltre a diversi stampi. L'incendio ha generato una notevole quantità di calore, causando danni all'impianto elettrico e a parte dei lucernari posti sulla copertura dell'edificio. Un denso fumo si è diffuso anche nei due capannoni adiacenti.

Sul luogo dell'incidente sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco del Distaccamento di Roseto degli Abruzzi. Inoltre, per agevolare le operazioni di spegnimento, dalla sede centrale di Teramo sono stati inviati un furgone per il trasporto di autorespiratori ad aria compressa, due autobotti e un'autoscala. Per fronteggiare l'emergenza, sono stati utilizzati potenti getti di acqua e schiuma. Presenti sul sito anche il sindaco di Notaresco e la polizia del Commissariato di Atri, che hanno coordinato gli sforzi per contenere l'incendio e garantire la sicurezza della zona circostante. Le operazioni di spegnimento si sono protratte per un periodo considerevole, poiché le fiamme hanno impegnato diversi materiali altamente infiammabili presenti all'interno del capannone.