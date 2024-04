Incendio Devasta Negozio di Biciclette in via Verrotti: Indagini in Corso

Un violento incendio ha distrutto un negozio adibito alla vendita e riparazione di biciclette in via Verrotti, al civico 73 di Montesilvano. Le autorità hanno avviato indagini per determinare le cause del rogo.

L'incidente è avvenuto poco dopo le ore 12:30 di oggi, quando le fiamme hanno improvvisamente avvolto il locale commerciale. I vigili del fuoco del Comando di Pescara sono intervenuti prontamente sul posto per spegnere l'incendio. Le fiamme, il cui scoppio è ancora oggetto di accertamento, hanno danneggiato parte degli arredi e delle attrezzature presenti nell'officina, causando danni parziali anche alla struttura stessa del locale.

Dopo aver domato le fiamme, i vigili del fuoco hanno lavorato per mettere in sicurezza l'area. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della locale stazione per coordinare le operazioni e avviare le indagini necessarie per chiarire le circostanze dell'incendio.