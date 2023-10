Incendio Domato Presso Azienda Smaltimento Rifiuti: Nessun Pericolo per la Salute Pubblica

Nella notte, un incendio è scoppiato all'interno delle installazioni della ditta Terraverde a Città Sant'Angelo, azienda specializzata nello stoccaggio e smaltimento dei rifiuti. Fortunatamente, il tempestivo intervento dei vigili del fuoco, che hanno inviato tre squadre sul luogo, ha consentito di domare le fiamme e di bonificare l'area senza che si verificassero pericoli per la salute pubblica. La fonte dell'incendio sembra essere stata un cumulo di rifiuti già trattati, situato nel piazzale esterno dell'azienda. Al momento, le cause dell'incendio non sono ancora state chiarite.

Dopo aver ricevuto l'allarme dalla Prefettura, il sindaco di Città Sant'Angelo, Matteo Perazzetti, si è recato immediatamente sul luogo dell'incidente per monitorare da vicino la situazione. Nonostante la gravità dell'incendio, che è stato rapidamente domato, il sindaco ha riferito che non si sono verificati problemi significativi, né si è reso necessario emettere ordinanze di evacuazione.

Il sindaco Perazzetti ha inoltre sottolineato che, nonostante le precedenti obiezioni del Comune, la Regione Abruzzo aveva recentemente autorizzato nuovamente l'attività dell'azienda Terraverde. Questo incidente sottolinea la necessità di un'attenta vigilanza e controllo nelle strutture di smaltimento dei rifiuti per prevenire situazioni simili in futuro.