Incendio Domato all'Impianto Stogit di Montalfano: Indagini in Corso sulle Cause

Ieri sera, un incendio è divampato presso l'impianto Stogit di Montalfano a Cupello. Fortunatamente, grazie all'intervento tempestivo del personale, che ha seguito i protocolli di emergenza, e all'arrivo rapido dei Vigili del Fuoco, le fiamme sono state domate senza conseguenze gravi. L'incendio è stato completamente spento alle 23:15.

Il pronto intervento ha permesso di mettere in sicurezza l'area coinvolta, circoscritta all'interno dell'impianto, senza impatti esterni e senza costituire pericoli per persone e ambiente circostante. Le autorità competenti stanno attualmente conducendo indagini per determinare le cause dell'incidente.

L'azienda responsabile dell'impianto Stogit sta collaborando attivamente con le autorità e gli enti preposti per fornire tutte le informazioni necessarie nell'ambito delle indagini in corso.