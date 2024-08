Incendio a Carapollo: Elicotteri in Azione e Canile Evacuato

Un vasto incendio sta colpendo l'area di Carapollo, situata nella collina vicina al centro di raccolta della Team, azienda di raccolta rifiuti, e al canile locale. Le fiamme si sono diffuse rapidamente, rendendo necessario l'intervento immediato dei vigili del fuoco e delle forze di protezione civile.

Il sindaco è presente sul luogo per monitorare da vicino la situazione, mentre è stato disposto lo sgombero del canile per garantire la sicurezza degli animali ospitati nella struttura. Al momento, tutti i cani sono stati messi in sicurezza. Per affrontare la situazione di emergenza, il sindaco ha richiesto l'intervento della Protezione Civile regionale, che ha inviato mezzi aerei per contribuire alle operazioni di spegnimento.

In seguito all'incendio, il Comune ha informato i cittadini che la raccolta della carta prevista per domani è stata sospesa. La decisione è stata presa per motivi di sicurezza, considerando che le operazioni di presidio e contenimento delle fiamme proseguiranno per tutta la notte. La protezione civile garantirà una sorveglianza costante per prevenire la possibile riattivazione di nuovi focolai.

La situazione rimane critica, ma le autorità locali stanno facendo il possibile per limitare i danni e garantire la sicurezza della popolazione e degli animali. L'intervento tempestivo delle squadre di emergenza e l'utilizzo di elicotteri rappresentano un passo fondamentale per contenere l'incendio e ristabilire la normalità nell'area colpita. Le autorità invitano i cittadini a restare aggiornati e a seguire le indicazioni fornite dai canali ufficiali.