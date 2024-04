Incendio a Fonte Baiano: Querce Secolari e Vegetazione in Fiamme, Lavoro Instancabile dei VdF

Una notte di terrore tra Teramo e la località di Santa Chiara a Torricella Sicura, dove un vasto incendio di sterpaglie e macchia mediterranea ha scatenato il caos. I vigili del fuoco sono stati chiamati ad intervenire contro le fiamme che, alimentate anche dal vento forte, hanno minacciato abitazioni e vegetazione circostante.

Il rogo, scoppiato nella scorsa notte, ha richiesto un impegno titanico da parte dei pompieri, che hanno lottato per ore su più fronti per domare l'incendio. Giunti sul posto intorno alle 4.30, i Vigili del Fuoco del Comando di Teramo hanno immediatamente messo in campo automezzi e squadre specializzate per impedire alle fiamme di raggiungere le abitazioni circostanti, a rischio a causa dell'avanzata rapida del fuoco.

L'area interessata dalle fiamme è stata ampia, estendendosi per circa 20 ettari, con la vegetazione, gli arbusti e anche querce secolari che sono andate in fumo. La fauna selvatica è stata costretta a fuggire per salvarsi dall'avanzata delle fiamme.

Per combattere l'incendio anche dall'alto, alle 9 di questa mattina è stato impiegato un Canadair dei vigili del fuoco, coordinato a terra dal Direttore delle Operazioni di Spegnimento del Comando di Teramo. Sul luogo dell'incendio sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Torricella Sicura, per garantire il supporto alle operazioni di soccorso.