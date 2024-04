Incendio allo Stabilimento Trigano Van: Tre Camper Distrutti dalle Fiamme

Un devastante incendio ha colpito lo stabilimento Trigano Van a Paglieta, noto per la produzione di camper e veicoli ricreazionali. L'evento ha causato danni significativi, con tre camper completamente distrutti e altri danneggiati parzialmente.

Secondo le autorità, l'incendio è stato probabilmente causato da un cortocircuito e ha interessato un'area del piazzale esterno dello stabilimento, dove i veicoli finiti vengono radunati. Le fiamme, divampate intorno alle 14:40, hanno rapidamente coinvolto diversi veicoli parcheggiati vicino al muro dell'azienda.

L'intensa colonna di fumo nero che si è alzata dalla fabbrica ha attirato l'attenzione degli automobilisti sulla strada provinciale 119. L'allarme è stato dato da un addetto alla sicurezza, e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri di Paglieta.

Nonostante lo sforzo dei pompieri, che hanno impiegato circa tre ore per domare le fiamme, tre camper sono stati completamente distrutti, mentre altri quattro sono stati danneggiati dal fuoco. Fortunatamente, non si sono registrati feriti, poiché lo stabilimento era chiuso in occasione del ponte festivo.

Le indagini preliminari indicano che l'incendio sia stato causato da un cortocircuito alle componenti elettriche di uno dei camper. Tuttavia, ulteriori valutazioni sono in corso da parte delle autorità competenti, che stanno esaminando anche le registrazioni delle telecamere di videosorveglianza dell'area esterna.

La Trigano, azienda di proprietà francese, conta oltre 500 dipendenti e ha registrato una crescente domanda dei suoi prodotti. Nei prossimi giorni, l'azienda stimerà i danni causati dall'incendio mentre le autorità continuano le indagini per determinarne le cause esatte.