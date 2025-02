Incendio: auto distrutta in pochi minuti

Una Fiat Panda in fiamme nel centro di Vasto Marina. Intervento tempestivo dei vigili del fuoco evita il peggio, ma le cause restano sconosciute.

Un grave incendio ha distrutto una Fiat Panda parcheggiata a Vasto Marina, in pieno centro, davanti al complesso Albatros. Le fiamme hanno rapidamente avvolto l'intero veicolo, ma fortunatamente, grazie all'intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco, è stato possibile evitare che l'incendio si propagasse a altri veicoli e abitazioni circostanti.

L'allarme è stato lanciato nel primo pomeriggio, e in pochi minuti i pompieri hanno domato le fiamme, mettendo in sicurezza l'area. Tuttavia, le cause che hanno scatenato il rogo non sono ancora chiare. Non si escludono cause accidentali o un possibile atto doloso.

Le forze dell'ordine sono al lavoro per raccogliere ulteriori dettagli sulla vicenda e fare chiarezza su quanto accaduto. Il fatto ha comunque creato panico tra i residenti e i passanti, fortunatamente senza conseguenze per le persone.