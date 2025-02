Incendio devasta palazzo a Milano: 16 persone ricoverate, una in condizioni critiche

Un violento incendio è scoppiato nella serata di giovedì in un edificio residenziale di cinque piani situato in via Fatima, nel quartiere Giambellino a Milano. Le fiamme, originate intorno alle 22:00 dal piano rialzato del condominio, hanno provocato l'evacuazione completa dello stabile, composto da 15 appartamenti. Tra gli sfollati si contano anche tre bambini e due persone con disabilità.

Sedici residenti sono stati trasportati in ospedale a causa dell'inalazione di fumi tossici. Tra questi, un uomo di 53 anni è stato ricoverato in codice rosso presso l'ospedale Niguarda ed è attualmente in condizioni gravi.

Sul posto sono intervenute sei ambulanze, diverse squadre dei Vigili del Fuoco e agenti della Polizia Locale. I pompieri sono riusciti a domare le fiamme, impedendo che si propagassero agli altri piani dell'edificio. Le operazioni di soccorso e messa in sicurezza sono proseguite fino alle tre del mattino.

Le cause dell'incendio sono ancora sconosciute e sono in corso indagini per determinarne l'origine. L'episodio sottolinea l'importanza di una costante manutenzione degli impianti e del rispetto delle norme di sicurezza negli edifici residenziali, al fine di prevenire tragedie simili.

Questo incidente si aggiunge a una serie di roghi che hanno interessato la città negli ultimi mesi, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza degli edifici e sull'efficacia delle misure preventive adottate. Le autorità invitano i cittadini a segnalare tempestivamente situazioni di pericolo e a collaborare per garantire la sicurezza collettiva.