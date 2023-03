Un incendio sta interessando dalla notte scorsa una zona boschiva piuttosto vasta nel territorio di Villa Celiera (Pescara), nell'alta area vestina.

Per spegnere evitare che le fiamme possano avvicinarsi ad alcune abitazioni sul posto sono in azione diverse squadre dei vigili del fuoco.

Sono in arrivo un Canadair e un elicottero. In corso accertamenti per capire le cause