Incendio in azienda chimica in Abruzzo: allerta della polizia, restate in casa

Un vasto incendio ha colpito una ditta di solventi a Pineto: le autorità chiedono ai cittadini di non uscire di casa e di chiudere finestre e porte per evitare rischi legati alla nube tossica che si sta diffondendo.

Un grave incendio è divampato nella zona industriale di Scerne di Pineto, in provincia di Teramo. Le prime notizie indicano che il rogo ha coinvolto la Kemipol, una fabbrica specializzata nella produzione di solventi e diluenti chimici. La densa nube di fumo nero generata dall’incendio è visibile a chilometri di distanza, sollevando preoccupazioni tra i residenti dell'area e delle località circostanti.

Le autorità locali, compresa la polizia, hanno prontamente lanciato un avviso alla popolazione, esortando a rimanere in casa fino a quando la situazione non sarà sotto controllo. “Non bisogna uscire finché l'incendio non sarà completamente estinto,” si legge in una nota ufficiale delle forze dell’ordine. Anche il Comune di Roseto degli Abruzzi, che si trova nelle vicinanze, ha invitato i cittadini a chiudere le finestre e a evitare l’esposizione alla nube.

Al momento non sono disponibili ulteriori informazioni sulle cause del rogo o sull'entità dei danni, ma i vigili del fuoco sono impegnati nel cercare di domare le fiamme. Le autorità hanno attivato tutte le misure di sicurezza, mentre squadre specializzate valutano la pericolosità della nube che potrebbe contenere sostanze tossiche.

Il timore principale riguarda la possibilità che il fumo possa disperdere agenti chimici dannosi per la salute, soprattutto considerando la natura dei materiali coinvolti nell’incendio. La situazione resta in evoluzione, con aggiornamenti previsti nelle prossime ore.