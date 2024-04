Incendio in una casa di studenti a Chieti Scalo: Rapida Intervento dei Vigili del Fuoco

Una violenta esplosione di fiamme ha scosso una casa di studenti situata a Chieti Scalo, precisamente in viale Benedetto Croce. L'incendio è scoppiato ieri mattina, mettendo in allarme gli abitanti della struttura.

Immediatamente consapevoli del pericolo, gli studenti hanno prontamente contattato il centralino del 115, richiedendo l'intervento dei Vigili del Fuoco. Una squadra di pompieri della caserma di via Masci ha risposto rapidamente alla chiamata, giungendo tempestivamente sul luogo dell'incidente per domare le fiamme che si stavano propagando.

Dopo aver messo in sicurezza l'area, i pompieri hanno proceduto a una minuziosa ispezione di tutte le stanze dell'edificio, oltre a effettuare controlli sulla qualità dell'aria, al fine di garantire la sicurezza degli occupanti.

Sebbene le cause dell'incendio siano ancora oggetto di indagine, sembra che il rogo sia stato innescato da un malfunzionamento dell'impianto elettrico della casa.

Per fortuna, non si segnalano feriti e i danni all'edificio sono stati contenuti. Tuttavia, temporaneamente, i locali della struttura sono stati chiusi a causa dei danni subiti agli impianti elettrici, in attesa di riparazioni e di ulteriori accertamenti sulle cause dell'incidente.