Incendio in via Raiale, nessun ferito grazie intervento VVF

Questa notte 7 uomini e due mezzi del Comando di Pescara sono intervenute per l' Incendio di un porticato in legno adiacente ad un abitazione in via Raiale .

Erano circa 01.36 quando gli uomini dei vigili del fuoco sono giunti presso la zona dove era in corso l'incendio,mentre provvedevano allo spegnimento delle fiamme hanno constatato che all'interno dell'abitazione non c'era nessuno hanno fatto evacuare 2 persone che abitavano in una palazzina confinante

Sul posto è intervenuta anche una pattuglia della Polizia di Stato per le indagini del caso