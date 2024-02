Incendio negli Uffici Comunali: Arredi e Documenti Bruciati, Ma la Scuola dell'Infanzia Risparmiata

Questa mattina, poco dopo le 7, un incendio ha colpito gli uffici comunali situati in via Aldo Moro. Le fiamme hanno interessato i locali al primo piano dedicati al Servizio di Sicurezza Sociale e alla Biblioteca Comunale, danneggiando arredi e numerosi faldoni contenenti documenti. Nonostante l'ampiezza limitata dell'area colpita, il fuoco ha prodotto un denso fumo che ha invaso anche la biblioteca adiacente.

L'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Nereto è stato immediato. Due squadre, supportate da un'autopompa, un fuoristrada dotato di modulo antincendio e un furgone aria per il rifornimento di bombole di aria compressa, hanno lavorato per spegnere l'incendio e contenere i danni. Fortunatamente, grazie alla presenza di una parete tagliafuoco, le fiamme non si sono propagate alla scuola dell'infanzia adiacente, svolgendo efficacemente il suo ruolo di protezione.

In supporto, sono giunti sul luogo anche i carabinieri di Martinsicuro per coordinare la situazione e garantire la sicurezza dell'area. La causa dell'incendio e l'entità dei danni sono attualmente oggetto di indagine.