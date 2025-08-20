Incendio sull’A14: fumo intenso causa chiusura temporanea tra

Un incendio esterno alla carreggiata ha provocato la chiusura temporanea del tratto autostradale A14 tra Termoli e Poggio Imperiale, in direzione Bari, dalle ore 10:00 circa di oggi, mercoledì 20 agosto 2025. La presenza di fumo denso ha reso necessaria la chiusura per garantire la sicurezza degli automobilisti, in particolare all’altezza del chilometro 498.

Alle ore 11:55, il tratto è stato riaperto al traffico, consentendo il regolare flusso veicolare. Sul posto sono intervenuti prontamente i Vigili del Fuoco, la Polizia Stradale e il personale della Direzione 8° Tronco di Bari di Autostrade per l’Italia per gestire l’emergenza e ripristinare la sicurezza.

Durante l’intervento, agli utenti provenienti da Pescara e diretti verso Bari è stato consigliato di uscire alla stazione di Termoli, percorrere la Statale 16 Adriatica e rientrare in autostrada a Poggio Imperiale. Non si segnalano code o disagi significativi al traffico.

Per monitorare in tempo reale la situazione della viabilità sull’A14, è possibile consultare il sito ufficiale di Autostrade per l’Italia o utilizzare applicazioni dedicate al traffico autostradale.