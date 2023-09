Incidente Frecce Tricolori: Dubbi su 'bird strike', indagato il pilota, il dolore del maggiore

"L'incidente a Torino apre discussioni sull'utilità delle Frecce Tricolori mentre la procura di Ivrea cerca di stabilire le cause dell'incidente."

Il maggiore Oscar Del Dò, ancora scosso dall'incidente tragico avvenuto a Torino, ha condiviso il suo dolore per la perdita della piccola Laura, la bambina di 5 anni tragicamente deceduta nell'incidente dell'aereo delle Frecce Tricolori, di cui era ai comandi. L'incidente ha scatenato una serie di indagini, con la procura di Ivrea che ha aperto un fascicolo per disastro aereo e omicidio colposo.

Il pilota, che potrebbe essere iscritto nel registro degli indagati, è sicuro di aver fatto tutto il possibile per evitare ulteriori danni, evitando le abitazioni grazie a una manovra effettuata prima di eiettarsi dall'aereo in caduta. L'indagine cerca ora di stabilire le cause dell'incidente, e uno dei dubbi più forti riguarda la possibilità di un "bird strike", ovvero l'impatto con uno stormo di uccelli che potrebbe aver mandato in panne il motore del velivolo Pony 4.

L'incidente ha sollevato una serie di interrogativi sull'utilità delle Frecce Tricolori, con molti che si chiedono quale sia il loro ruolo. Tuttavia, la tragedia ha colpito direttamente la vita di una bambina innocente, che si trovava nel posto sbagliato al momento sbagliato. Le cause precise dell'incidente verranno determinate dalla procura, ma nel frattempo, nelle chat dei militari, circola un audio che sembra rafforzare l'ipotesi del bird strike. Si parla di un rischio "severo" dovuto alla presenza di uccelli prima del decollo dell'aereo delle Frecce Tricolori.

L'indagine è ancora in corso, con oltre cento reperti sequestrati per le indagini, mentre l'Aeronautica sta conducendo un'indagine parallela per fare chiarezza sull'accaduto. Nel frattempo, emergono dettagli sugli istanti che hanno preceduto l'incidente, con l'aereo che ha incontrato uno stormo di uccelli subito dopo il decollo, causando un'improvvisa avaria al motore e un calo di potenza.

Il maggiore Oscar Del Dò, 35 anni, originario di Torreano di Martignacco (Udine), è un pilota esperto con oltre 2.000 ore di esperienza. Il suo nome potrebbe essere iscritto nel registro degli indagati, come parte della procedura standard per condurre gli accertamenti tecnici necessari. L'incidente ha scosso non solo le Frecce Tricolori ma anche l'intera nazione, con un giovane pilota che aveva lavorato duramente per realizzare il suo sogno di far parte di questa prestigiosa formazione aerea.