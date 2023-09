Incidente Incredibile: Suv in Retromarcia sulla Tangenziale di Napoli Scuote l'Opinione Pubblica

Napoli è stata testimone di un incidente straordinario sulla tangenziale, che ha suscitato indignazione tra i residenti. Un video che mostra un SUV che procede in retromarcia sulla tangenziale ha fatto rapidamente il giro dei social media, generando una reazione indignata da parte dei cittadini.

L'incidente è stato portato all'attenzione del pubblico dal deputato di Alleanza Verdi Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, che ha definito l'evento "gravissimo" in una denuncia sui suoi profili social. Nel video, il SUV sembra procedere in contromano, sebbene sia chiaramente in retromarcia. Questo comportamento insolito e pericoloso mette a repentaglio la sicurezza degli altri automobilisti sulla strada, senza alcuna esitazione da parte del conducente, che sembra non rallentare nemmeno quando si avvicina agli svincoli.

Francesco Emilio Borrelli ha condiviso il video su Facebook e ha dichiarato: "In un video postato su TikTok, a noi segnalato da alcuni utenti, si vede un SUV procedere in retromarcia lungo la Tangenziale di Napoli a velocità sostenuta. Il guidatore, in compagnia di almeno un'altra persona, non decelera nemmeno quando arriva in prossimità degli svincoli, mettendo a repentaglio l'incolumità degli altri automobilisti. Abbiamo inviato le immagini alla Polizia Municipale per risalire agli autori di questa follia criminale e alla data e ora esatte nelle quali il fatto è avvenuto."

Questo incidente è stato definito "gravissimo" da Borrelli, che ha sottolineato la necessità di affrontare il problema dei pirati della strada che mettono in pericolo la vita degli altri senza alcuna responsabilità. Ha annunciato il suo sostegno a una possibile intensificazione delle pene previste dal Codice della Strada per coloro che mettono a repentaglio la vita degli altri in modo irresponsabile, che sia per ottenere like sui social media o a causa di sostanze stupefacenti o alcol.