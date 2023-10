Incidente Stradale a Pescara: Anziano Conducente Coinvolto

Un incidente stradale è avvenuto in via del Circuito, e l'allarme è scattato alle 17:00. Sul luogo dell'incidente si è immediatamente recata una squadra dei vigili del fuoco per gestire la situazione. L'auto coinvolta nell'incidente era occupata solamente dal conducente, un uomo di 75 anni, mentre il veicolo si trovava ribaltato e inclinato su un fianco, bloccando la circolazione stradale.

La squadra dei vigili del fuoco intervenuti ha delimitato l'area dell'incidente e ha proceduto all'estrazione dell'anziano conducente dall'auto. Successivamente, il conducente è stato affidato al personale del servizio sanitario 118, che era presente con un'ambulanza. La Polizia locale di Pescara è intervenuta per ricostruire la dinamica dell'incidente e valutare le eventuali cause che hanno portato al ribaltamento dell'auto.