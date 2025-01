Incidente a Roccaraso: scontro tra auto, donna in gravi condizioni ricoverata

Un violento incidente stradale ha sconvolto il pomeriggio di ieri a Roccaraso, in località La Portella, con una donna di 30 anni che ha riportato ferite gravi. L’incidente ha visto il coinvolgimento di due veicoli: una Opel Corsa, che stava scendendo dagli impianti sciistici, e una Lancia Ypsilon, che procedeva in direzione di Roccaraso. La dinamica dello scontro ha avuto conseguenze drammatiche per la conducente dell'Opel, una donna originaria di Lanciano, che ha subito un trauma cranico e una sospetta emorragia cerebrale.

Immediatamente soccorsa dal personale del 118, la donna è stata trasportata con urgenza al pronto soccorso dell'ospedale San Salvatore dell'Aquila. Nonostante i tentativi di un possibile trasporto in elicottero, le condizioni meteo avverse hanno reso impossibile l'intervento aereo, obbligando i soccorritori a optare per il trasporto terrestre. Le sue condizioni sono state giudicate estremamente gravi, e secondo i medici, le prossime ore saranno fondamentali per determinarne l'evoluzione.

Le forze dell'ordine, in particolare i carabinieri della compagnia di Castel di Sangro, sono intervenuti prontamente sul luogo dell'incidente per ricostruire la dinamica dello scontro. Al momento non sono ancora stati rivelati dettagli completi sulle cause dell’incidente, ma le indagini sono in corso.

Nel frattempo, la comunità di Roccaraso è sotto shock, colpita dalla notizia di questo tragico incidente. Il traffico nella zona è stato parzialmente interrotto per consentire il lavoro degli investigatori e dei soccorritori. La vicenda solleva anche preoccupazioni sulla sicurezza delle strade che conducono verso gli impianti sciistici, da sempre luogo di intensa affluenza, soprattutto durante la stagione invernale.

Le condizioni della donna e l’esito delle indagini rimangono sotto stretto monitoraggio.