Incidente con Motozappa: Migliorano le Condizioni dell'Anziano Ferito, Altri Tre Casi Simili

Le condizioni del 77enne di Morro d'Oro, rimasto gravemente ferito venerdì scorso mentre utilizzava una motozappa, stanno migliorando. L'uomo è ricoverato presso l'ospedale Mazzini, dove i medici sono riusciti a salvare gli arti coinvolti. Questo incidente si aggiunge ad altri tre casi simili avvenuti nella provincia nelle ultime settimane, tutti trattati con successo grazie a un approccio multidisciplinare.

Gli incidenti con motozappa possono causare lesioni gravissime, portando a esiti invalidanti e, in alcuni casi, all'amputazione dell'arto. La prognosi dipende dalla gravità del danno e dalla tempestività del trattamento. In ciascuno di questi interventi, dal soccorso in elicottero del 118 al lavoro in pronto soccorso e in sala operatoria, i passaggi sono stati eseguiti in modo rapido ed efficiente.

Il team di chirurghi dell'Ortopedia, diretto da Alessio Ciuffoletti, Ilaria Angelini e Gerardo Mandoliti, ha applicato tecniche di "damage control" per ridurre le fratture con fissatori esterni e gestire le lesioni dei tessuti molli. È stata eseguita una asportazione dei tessuti gravemente danneggiati e il paziente è stato stabilizzato con una doppia copertura antibiotica, come da protocollo aziendale.

Nei prossimi giorni, i medici monitoreranno gli indici di infiammazione, lo stato dei tessuti molli e la vascolarizzazione degli arti. Il direttore generale della Asl, Maurizio Di Giosia, ha dichiarato: "Il perfetto funzionamento della macchina dei soccorsi in questo tipo di infortuni è determinante, così come l'intervento in sala operatoria. Siamo fiduciosi sul buon esito del percorso di guarigione anche di quest'ultimo paziente".