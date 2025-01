Incidente stradale a Piana Sant'Angelo: due operai salvati dopo il ribaltamento del camion

Il camion dei rifiuti si è ribaltato, ma i due operai coinvolti sono stati salvati grazie alla tempestiva azione dei soccorsi, senza gravi conseguenze.

Un episodio che ha suscitato molta paura, ma che si è concluso fortunatamente senza gravi conseguenze. Nella mattinata di ieri, un camion che trasportava rifiuti si è ribaltato a Piana Sant'Angelo, vicino alla rotonda del Centro commerciale Insieme, lasciando intrappolati all'interno della cabina il conducente e il suo collega. L'incidente è avvenuto per cause ancora in fase di accertamento da parte della polizia locale di San Salvo, ma fortunatamente la tempestiva reazione dei soccorritori ha permesso di evitare il peggio.

Secondo le prime ricostruzioni, il camion della nettezza urbana, improvvisamente, ha iniziato a sbandare per motivi che sono ancora sotto indagine. In un attimo, il mezzo pesante si è ribaltato su un lato, intrappolando i due operai all'interno della cabina. Fortunatamente, non erano in arrivo altri veicoli, altrimenti la situazione avrebbe potuto trasformarsi in una tragedia ancora più grave, con il rischio di collisioni con altri mezzi.

Il conducente, resosi subito conto della gravità dell'incidente, ha prontamente allertato i soccorritori, mentre alcuni testimoni hanno subito avvisato le forze dell'ordine. L'area è stata rapidamente messa in sicurezza per consentire il tempestivo intervento dei mezzi di soccorso, che sono giunti sul posto in pochi minuti. Grazie all'abilità dei vigili del fuoco e dei sanitari, i due operai sono stati estratti senza gravi difficoltà dal veicolo ribaltato.

Per garantire la sicurezza durante le operazioni di soccorso e la successiva rimozione del camion, il tratto di strada interessato dall'incidente è stato chiuso al traffico per alcune ore. Nel frattempo, i due uomini sono stati trasportati all'ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto. Lì, i medici hanno effettuato le dovute verifiche e somministrato le cure necessarie. Uno degli operai ha riportato un trauma non grave, mentre l'altro ha subito una ferita superficiale. Per fortuna, entrambi sono stati dimessi poco dopo, con una prognosi di guarigione rapida in pochi giorni.

Il camion, dopo le operazioni di rimozione, è stato messo fuori servizio, mentre la polizia locale continuerà a indagare per determinare le cause precise che hanno portato al ribaltamento del mezzo. Questo incidente, seppur spaventoso, ha evidenziato l'importanza della pronta reazione dei soccorsi e della collaborazione tra i testimoni per limitare i danni e garantire la sicurezza degli operai coinvolti.

L'incidente ha creato disagi temporanei alla circolazione, ma la situazione è stata prontamente sotto controllo, senza provocare altri danni o coinvolgere altre persone.