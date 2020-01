Incidente stradale nel Fucino la vittima è Sara Sforza una 23enne di Aielli

Nell'incidente verificatosi nel tardo pomeriggio di ieri nel Fucino, ha perso la vita una giovane ragazza di Aielli, Sara Sforza, la giovane che viaggava a bordo dellasua auto insieme al fidanzato, è stata travolta da un' auto alla cui guida era un uomo di origine marocchina, risultato positivo all'alcool test.

Dalla ricostruzione effettuata dalle forze dell'ordine, l'uomo stava effettuando un sorpasso, su un tratto di strada con doppia linea continua, in località Tre Ponti, tra Aielli e Celano quando ha impattato violentemente l'auto della giovane donna.

L'incidente stradale si è verificato nei pressi del Centro Commerciale Le Ginestre. La strada è stata chiusa al traffico da due pattuglie e sul posto sono intervenute due ambulanze e una automedica, oltre ai vigili del fuoco di Avezzano. I pompieri hanno dato supporto al personale medico per estrarre la ragazza e il fidanzato dalla Renault, rimasti incastrati tra le lamiere. Per la giovane non c'era più nulla da fare: Sara è morta per le gravissime ferite riportate nell'incidente. Il medico giunto sul posto con la automedica ha decretato il decesso e il corpo è stato composto in cella mortuaria dopo il nulla osta rilasciato dal magistrato di turno della Procura della Repubblica di Avezzano.







La notizia del tragico incidente ha subito fatto il giro del piccolo comune marsicano dove la ragazza era conosciuta e stimata, e dove il primo cittadino ha decretato il lutto cittadino affidando ai social il suo commento sull'accaduto

"La nostra comunità è distrutta dalla perdita di una giovane figlia". "Oltre allo strazio - dice il primo cittadino - c'è però anche tanta rabbia e molto disorientamento, per come si è consumata questa terribile tragedia e per l'evolversi dei fatti".

"Questo però è il tempo del silenzio, del dolore e del rispetto di un lutto straziante che deve prevalere, oggi, su ogni altra considerazione. Niente e nessuno ci darà indietro Sara".