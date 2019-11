Incidente stradale nel teramano, morta donna di 87anni

Un incidente stradale si è verificato nella serata di ieri a Piane di Collevecchio, alle porte di Montorio (Teramo), l'incidente è costato la vita ad un'anziana donna Concettina Di Francesco.

La donna viaggiava a bordo di un'auto, che forse a causa di un acquazzone che in quel momento imperversava sulla zona, si è scontrata frontalmente con un'altra vettura che proveniva in senso contrario.

La donna nel forte impatto ha riportato un gravissimo trauma toracico con compromissione respiratoria, su cui il personale del 118 prima e poi i medici del pronto soccorso dell'ospedale di Teramo hanno cercato di intervenire sia con il massaggio cardiaco che con il defibrillatore, ma le sue condizioni erano molto critiche e l’anziana non è riuscita a sopravvivere.

Grave, con diversi traumi, è anche un uomo di 35 anni, P.M., trasportato in codice 3 sempre al nosocomio di Teramo. Un terzo ferito, D.G.A. di 32enne, per cause al momento sconosciute ha rifiutato il trasporto in ospedale.

Sul posto per le indagini sull'accaduto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Pietracamela,