Incidente sull'A14: Auto Ribaltata, Traffico Deviato e Proteste

Un incidente stradale ha scosso il tratto dell'A14 tra Roseto e Pineto, precisamente al chilometro 348+600 in direzione Ancona, vicino a un cantiere autostradale. Una vettura è stata ribaltata dopo essere entrata in collisione con un veicolo pesante. L'evento ha causato il blocco temporaneo dell'autostrada in entrambe le corsie, con conseguente deviazione del traffico sulla Statale 16.

Le autorità competenti, compresi i vigili del fuoco, le ambulanze e il personale della polizia stradale e di Autostrade per l'Italia, sono intervenute prontamente sulla scena. Nonostante il cantiere fosse adeguatamente segnalato secondo la concessionaria Aspi, l'incidente ha causato disagi significativi, con code fino a 2 km in direzione Pescara e 1 km in direzione Ancona.

Aggiornamento: Si conferma la presenza di due feriti nell'auto ribaltata, entrambi trasportati ad Atri con ferite non gravi. L'incidente è avvenuto poco prima di una galleria, in un tratto dove il traffico è deviato a causa di lavori in corso. Le testimonianze suggeriscono che un mezzo pesante abbia urtato la barriera di separazione delle corsie, causando il ribaltamento dell'auto coinvolta nell'incidente.

Le proteste degli automobilisti bloccati nel traffico si sono diffuse sui social media, con numerosi utenti che hanno espresso frustrazione per la mancanza di informazioni e assistenza da parte delle autorità autostradali. Il rilascio parziale della carreggiata sud intorno alle 23:30 ha permesso il ripristino del traffico su una sola corsia in direzione Pescara, seppur con ritardi significativi.