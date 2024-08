Incidente sull'A14: Chiusura Uscita Francavilla-Pescara Ovest e Coda di 1 Km

Un incidente avvenuto intorno alle 12:30 di oggi al chilometro 390 dell'A14 ha causato la chiusura dell'uscita Francavilla-Pescara Ovest, creando significativi disagi al traffico. Le auto sono ferme in coda per circa un chilometro, con rallentamenti notevoli per i veicoli diretti verso nord, in direzione Ancona.

Le autorità raccomandano agli automobilisti provenienti da Bari di utilizzare l'uscita alternativa di Pescara Sud per ridurre ulteriori ritardi e migliorare il flusso del traffico. Sul posto sono intervenute le squadre di soccorso e le forze dell'ordine per gestire l'emergenza e ripristinare quanto prima la normale circolazione.