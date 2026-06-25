Incidente sull’A14, tre veicoli coinvolti: ferito grave, autostrada riaperta dopo lunghe ore

Lo schianto al chilometro 384 ha coinvolto due mezzi pesanti e un’auto, causando un ferito, chilometri di coda e pesanti disagi alla circolazione abruzzese locale.

CHIETI – È stato riaperto intorno alle 15.30 il tratto dell’autostrada A14 compreso tra i caselli di Pescara Sud-Francavilla e Pescara Ovest-Chieti, in direzione Ancona, chiuso in mattinata a causa di un grave incidente avvenuto al chilometro 384.

Nel violento impatto sono rimasti coinvolti due mezzi pesanti, uno dei quali si è ribaltato, e un’automobile. Una persona è rimasta ferita ed è stata trasportata d’urgenza in ospedale con l’eliambulanza del 118. Non sono state diffuse ulteriori informazioni ufficiali sulle sue condizioni.

L’incidente si è verificato poco prima delle 9 e ha reso necessaria la completa chiusura della carreggiata nord. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, gli agenti della Polizia Stradale, il personale sanitario e le squadre della Direzione di Tronco di Pescara di Autostrade per l’Italia.

Particolarmente complesse si sono rivelate le operazioni riguardanti uno dei mezzi pesanti coinvolti. Secondo le informazioni raccolte, si trattava di un autoarticolato alimentato a gas naturale liquefatto: i vigili del fuoco hanno dovuto mettere in sicurezza il serbatoio contenente materiale infiammabile prima di procedere alla rimozione del veicolo.

La circolazione è stata ripristinata attraverso una corsia in deviazione sulla carreggiata opposta, predisposta per consentire il transito dei veicoli mentre proseguivano gli interventi di recupero del camion ribaltato, la pulizia della strada e il ripristino del manto autostradale.

Dopo la riapertura, il traffico ha continuato a scorrere su una sola corsia per ciascun senso di marcia. Nel primo pomeriggio si sono formati fino a sette chilometri di coda tra Ortona e Pescara Ovest, in direzione Ancona. Un ulteriore chilometro di rallentamenti è stato segnalato tra il raccordo con l’A25 Torano-Pescara e Pescara Ovest, verso Bari.

Durante la chiusura, gli automobilisti diretti a nord sono stati obbligati a uscire al casello di Pescara Sud, con pesanti conseguenze anche sulla viabilità ordinaria. Autostrade per l’Italia aveva consigliato di proseguire attraverso la Statale 714 Tangenziale di Pescara, il raccordo autostradale Pescara-Chieti e la Statale 16 Adriatica, per poi rientrare in A14 a Pescara Ovest. Ai mezzi provenienti da Bari era stato suggerito di anticipare l’uscita a Ortona.

In alcuni momenti le code avevano raggiunto i sei chilometri tra Ortona e Pescara Sud. Rallentamenti erano stati segnalati anche sulla carreggiata opposta, provocati dagli automobilisti che diminuivano la velocità per osservare le operazioni di soccorso.

A causa delle temperature particolarmente elevate, il personale di assistenza ha distribuito bottiglie d’acqua alle persone rimaste ferme nelle lunghe file. Le squadre tecniche hanno continuato a lavorare anche dopo la riapertura per completare la rimozione dei mezzi e restituire progressivamente alla circolazione l’intera carreggiata.

La dinamica dello schianto resta al vaglio della Polizia Stradale, incaricata di effettuare i rilievi e accertare le cause che hanno portato alla collisione tra l’autoarticolato, l’autocarro e l’autovettura.