Incontro Regionale del Mondo della Scuola: Docenti Riuniti a Silvi per Affrontare Tematiche Cruciali

Il prossimo lunedì, docenti provenienti da tutta la regione si daranno appuntamento a Silvi presso la sede dell'Istituto Pascoli per partecipare all'assemblea organizzata da Anief (Associazione Nazionale Insegnanti e Formatori). L'incontro vedrà anche la partecipazione di Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, ed è stato indetto dalla rete territoriale di Anief Abruzzo e Molise, guidata da Rodrigo Verticelli.

L'avvocato Verticelli anticipa che durante i due incontri saranno affrontati diversi temi cruciali. In primo luogo, si discuterà del rinnovo del contratto 2019/2021 e dell'assegnazione dell'indennità di vacanza contrattuale nella prossima tredicesima. Altri argomenti in agenda includono il nuovo accordo con il silenzio assenso sul Fondo Espero, l'audizione al Senato sulla riforma degli istituti tecnici e dei professionali, il dimensionamento scolastico e i suoi impatti sul territorio, la mancata riattivazione del doppio canale di reclutamento, il nuovo sistema straordinario di reclutamento e abilitazione (30,36,60 cfu), la persistente disparità di trattamento tra personale precario e personale di ruolo, con un focus particolare sulle continue sentenze favorevoli ai precari per il bonus carta docenti (oltre 2500 ottenute dall'Anief), e infine il rinnovo dell'organico aggiuntivo ATA per l'intera durata del Pnrr.

Per agevolare la partecipazione da tutte le parti della regione, sono previste 4 ore di assemblee, con l'inizio del dibattito alle 10.45.