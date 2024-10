Iniziano i lavori sotto il Traforo del Gran Sasso: rivoluzione del traffico in A24

Chiusure e deviazioni del traffico per i lavori nel Traforo dell'A24: disagi previsti tra L'Aquila e Teramo per 45 giorni.

Da sabato 12 ottobre, partono i primi interventi nel Traforo del Gran Sasso, con modifiche significative alla viabilità lungo l’autostrada A24. I lavori, previsti per una durata di 45 giorni, comportano la chiusura alternata delle corsie per permettere il passaggio a senso unico ogni mezz'ora.

Le operazioni iniziano già questo weekend con la chiusura, dalle ore 8 alle 20 di sabato 12, della carreggiata ovest tra Colledara/San Gabriele e Assergi, direzione L’Aquila/A25/Roma. Domenica 13, la chiusura si sposta sull’altra canna, con interessamento della tratta L’Aquila Est – Colledara/San Gabriele, direzione Teramo, e chiusura del casello di Assergi.

Dal lunedì 14 ottobre, prenderanno il via i lavori principali, con l’avvio della gestione a senso unico alternato nel tunnel. Il traffico sarà regolato da un semaforo che permetterà il passaggio in una sola direzione per volta, con tempi modulati in base al flusso maggiore di veicoli. Questo sistema di regolazione coinvolgerà entrambi i sensi di marcia, dal tratto Assergi fino a San Gabriele/Colledara, e si prevede un impatto notevole sulla circolazione fino al termine delle operazioni.

I lavori sono stati disposti dalla Struttura commissariale per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso, con l’obiettivo di eseguire perforazioni e sondaggi geognostici necessari per la futura messa in sicurezza del bacino acquifero. I risultati di questi interventi saranno fondamentali per ulteriori lavori previsti entro il 2026, con l’obiettivo di proteggere l’acquifero e garantire la sicurezza dell’area.

Le alternative per evitare il tratto interessato dai lavori prevedono, per chi viaggia verso L’Aquila, la possibilità di deviare verso l’autostrada A14, con un aumento significativo dei chilometri da percorrere. Chi è diretto a Teramo, invece, potrà utilizzare la Statale 80, sebbene anch’essa interessata da lavori, e rientrare sull’A24 più avanti. Per i veicoli provenienti da Roma e diretti a Teramo/Giulianova, è consigliata una deviazione sull’A25 fino a Torano, con successivo collegamento all’A14, comportando anche in questo caso un allungamento del percorso di circa 100 km.

Strada dei Parchi, gestore dell’A24, sottolinea che le misure adottate, compreso l’utilizzo del sistema semaforico e la presenza di pattuglie della polizia stradale e mezzi antincendio agli imbocchi del tunnel, sono mirate a garantire la massima sicurezza per i viaggiatori durante i lavori. I mezzi di soccorso avranno una corsia riservata per interventi rapidi in caso di emergenza.

Il traffico, già congestionato in situazioni normali, potrebbe subire ulteriori rallentamenti nelle ore di punta, nonostante l’attenzione posta nella modulazione del tempo di attesa al semaforo. Gli automobilisti sono invitati a pianificare con attenzione i loro spostamenti e a tenere conto di possibili ritardi lungo il tragitto.

Gli interventi sotto il Traforo del Gran Sasso, essenziali per la sicurezza della regione, rappresentano una sfida logistica complessa. Tuttavia, sono fondamentali per garantire la stabilità e l’integrità dell’infrastruttura, oltre alla protezione di una delle principali risorse idriche del Gran Sasso.