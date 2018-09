Inizio anno scolastico il messaggio del Direttore Regionale ai 173075 studenti abruzzesi

Messaggio di augurio agli oltre 173mila alunni da parte del direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo, Antonella Tozza, per l' inizio dell'anno scolastico 2018-2019, a un anno dal suo insediamento.

"Sono ancora molte le sfide che la scuola di questo territorio propone e che giorno dopo giorno, ognuno, per le proprie competenze, è pronto ad affrontare con entusiasmo", scrive la dirigente sottolineando che "nuova linfa alle nostre scuole giungerà da più di 500 nuovi docenti immessi in ruolo a livello regionale: il mio auspicio - afferma Tozza - è che in cattedra non siedano solo insegnanti, ma portatori di sogni".

Poi le sfide nel breve termine: uso di didattiche innovative per le piccole scuole in zone impervie e interventi per la sicurezza. Questa la popolazione scolastica in Abruzzo: Chieti 51544 alunni e 2568 classi; L'Aquila 36544 e 1901 classi; Pescara 45136 e 2143 classi; Teramo 39851 e 2008 classi per un totale di 173075 alunni e 8620 classi.