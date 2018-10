Inizio settimana di maltempo sul centro sud, neve e freddo, meglio al nord

Il nucleo di aria fredda in quota che raggiungerà l'Italia entro la serata di domenica, si sposterà verso il Mediterraneo centro-meridionale nel corso di lunedì determinando un nuovo deciso peggioramento delle condizioni meteorologiche al Sud, con brusco calo delle temperature e una notevole intensificazione dei venti di Tramontana e Grecale.

METEO LUNEDÌ - Maltempo diffuso su Abruzzo, Puglia, Campania, Basilicata e Calabria, con piogge e rovesci in estensione anche alla Sicilia entro il pomeriggio-sera; possibili forti temporali e nevicate in Appennino, seppur con quota neve in graduale rialzo dai 1100 ai1300 metri dal mattino ai 1700-2000 metri entro la sera. Poco nuvoloso al Nordest, medio-alto Tirreno e Sardegna, nuvolosità ancora a tratti compatta su pedemontane di Ovest Lombardia, Piemonte, Appennino emiliano, Romagna e Marche con isolati fenomeni al primo mattino.

Temperature in generale brusco calo, forti venti da Nord-Nordest con raffiche anche intorno ai 50-70 km/h sul versante adriatico.

METEO MARTEDÌ - Il vortice in quota traslerà ulteriormente verso Sudest, favorendo il rinforzo di un promontorio anticiclonico sull'Ovest Europa che andrà a interessare anche il Centro-Nord, portando condizioni soleggiate e un rialzo termico a partire dalle Alpi.

Molto fresco però nottetempo e al primo mattino su Val Padana e valli del Centro, anche con minime inferiori ai 6-9°C in pianura.

Al Sud persisterà invece ancora una diffusa instabilità atmosferica, con piogge e rovesci che potranno interessare Salento, Basilicata, Calabria e Sicilia tirrenica e ionica soprattutto entro il pomeriggio, localmente anche a sfondo temporalesco e con una forte ventilazione dai quadranti settentrionali; generale miglioramento entro il tardo pomeriggio-sera.

Ampie schiarite invece sul medio Adriatico, salvo ancora nuvolosità residua sull'Abruzzo.

METEO MERCOLEDÌ - Alta pressione in ulteriore rinforzo sull'Italia, con condizioni ampiamente soleggiate quasi ovunque e temperature in generale rialzo; residua instabilità al mattino su Sicilia tirrenica ma in miglioramento. Addensamenti nuvolosi in graduale aumento su creste alpine di confine con Svizzera e Austria associate al transito di un fronte perturbato a Nord delle Alpi, con possibili fenomeni sul Brennero accompagnati da forti raffiche di vento e neve solo a quote di alta montagna.

Forti raffiche di foehn interesseranno tutto l'arco alpino, con temperature in nuovo brusco aumento su Pianura Padana centro-occidentale; valori anche prossimi o localmente superiori ai 25°C sui settori pedemontani di Piemonte e Lombardia con elevata escursione termica giornaliera. Tanto sole altrove, ma con clima più fresco al Sud e versante adriatico.

L'ultimo aggiornamento dei modelli numerici inquadra invece un possibile peggioramento sul finire della settimana, per l'arrivo di una perturbazione nord-atlantica che potrebbe causare piogge soprattutto al Nord e regioni centrali tirreniche tra venerdì e sabato.