Insegue l'Ex Moglie e La Blocca: Arrestato 46enne con Divieto di Avvicinamento

Un uomo di 46 anni è stato arrestato ieri mattina a Pescara dopo aver inseguito e bloccato l'ex moglie, violando il divieto di avvicinamento a lei imposto dallo scorso novembre. La polizia lo ha accompagnato al carcere San Donato nel pomeriggio.

L'uomo ha seguito l'ex moglie a bordo della propria auto mentre lei guidava in via Salaria Vecchia. Riconoscendo il suo inseguitore, la donna ha notato che il 46enne ha effettuato una manovra repentina per bloccare la sua auto. Scendendo dal veicolo, l'uomo ha colpito ripetutamente il finestrino della macchina della vittima con violenza, tentando di romperlo.

Nonostante la situazione critica, la donna è riuscita a chiudersi in auto e a chiamare il numero di emergenza. L'operatore della Sala Operativa della Questura ha mantenuto la comunicazione con la vittima e ha inviato immediatamente diverse pattuglie sul posto. Al loro arrivo, gli agenti hanno trovato solo la donna, poiché l'uomo era già fuggito con la sua auto.

Dopo rapide indagini, le forze dell'ordine sono riuscite a localizzare e arrestare il 46enne in flagranza di reato.