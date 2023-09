Inseguimento in Centro: Patente Revocata e Arresto per Resistenza a Pubblico Ufficiale

Questa mattina, nel cuore di Pescara, un uomo di 54 anni, originario della provincia di Chieti ma con residenza in un paese della provincia di Teramo, dove è sottoposto alla misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali con divieto di allontanarsi dal Comune, ha scatenato un inseguimento con la Polizia Locale dopo essersi rifiutato di fermarsi all'alt imposto da una Volante in servizio di controllo del territorio.

L'incidente è iniziato quando, alla guida di un'auto con una passeggera, l'uomo ha attirato l'attenzione della Volante fermandosi ad un semaforo in pieno centro, nonostante avesse occupato la corsia riservata ai mezzi pubblici.

Gli agenti hanno cercato di fermarlo, ma l'uomo ha invece deciso di fuggire, dando il via a un lungo inseguimento per le strade del centro di Pescara. La fuga si è conclusa in piazza Martiri Dalmati e Giuliani, dove l'auto ha urtato un'altra vettura in transito, causando lesioni lievi alla conducente, che è stata medicata al pronto soccorso.

L'uomo ha continuato la sua fuga a piedi per un breve tratto prima di essere bloccato dagli agenti della Volante, ai quali ha opposto resistenza ed è stato quindi arrestato in flagranza di reato per resistenza a Pubblico Ufficiale.

Successivamente sono emersi ulteriori dettagli: l'uomo stava guidando con la patente revocata e sarà processato per numerose e gravi violazioni al Codice della Strada commesse durante l'inseguimento, mentre il proprietario del veicolo sarà chiamato a rispondere per l'incauto affidamento dell'auto.

Infine, sarà presentata una segnalazione al Tribunale di Sorveglianza di Pescara per la violazione della misura alternativa dell'affidamento in prova.