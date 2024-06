Inseguimento sulla A14: Ladro di Betoniera Fugge Abbandonando il Mezzo in Movimento

Una fuga rocambolesca ha avuto luogo lunedì notte sull'autostrada A14, quando un ladro di betoniera è stato scoperto e inseguito dalla polizia stradale. Dopo il casello di Vasto sud, nel territorio molisano di Montenero di Bisaccia, l'uomo ha abbandonato il mezzo pesante in moto e senza freni su un tratto in salita dell'autostrada.

La betoniera, rubata nel piazzale di un'impresa a Elice, nel Pescarese, è stata segnalata alla polizia stradale subito dopo essere stata avvistata al casello di Pescara nord. Le pattuglie della Stradale di Lanciano si sono messe sulle sue tracce. Arrivato in un tratto in salita, il ladro ha deciso di saltare giù dalla guida e fuggire, lasciando la betoniera in movimento. Per fermare il mezzo e garantire la sicurezza degli altri automobilisti, gli agenti sono stati costretti a bloccare il traffico.