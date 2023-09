Instabilità Meteorologica: Prossime 48 Ore a Rischio Temporali e Nubifragi, Massima Attenzione...

Una situazione meteorologica complessa si profila sul territorio italiano nelle prossime 48 ore, con particolare coinvolgimento delle regioni settentrionali. Pur senza la presenza di perturbazioni ben definite, il continente europeo continua a subire l'influsso di impulsi instabili di origine atlantica, con una traiettoria che procede da sudovest a nordest. Questi impulsi approfittano di una momentanea debolezza dell'anticiclone e, di conseguenza, si spingono più a sud coinvolgendo anche alcune parti dell'Italia centro-settentrionale.

Nelle ore trascorse tra ieri sera e la notte, uno di questi impulsi ha già interessato le regioni settentrionali, concentrando i suoi effetti soprattutto nel Nordest, dove si sono verificati rovesci e temporali, talvolta anche di notevole intensità, in particolare nella regione Friuli Venezia Giulia. Da segnalare che il ramo meridionale di questa instabilità ha raggiunto alcune regioni centrali del nostro Paese, seppur con fenomeni più deboli.

Per quanto riguarda le prossime ore, la situazione meteorologica vedrà un miglioramento temporaneo al mattino nelle zone occidentali della Val Padana, mentre alcune precipitazioni rimarranno ancora attive sul Friuli Venezia Giulia. Si consiglia di prestare attenzione a rovesci e temporali già presenti in Liguria, soprattutto nella zona centrale, con previsioni di attenuazione nel corso della giornata.

Con il passare delle ore, l'instabilità si intensificherà sulle zone alpine e prealpine, ma coinvolgerà anche l'Appennino emiliano, generando rovesci e temporali che si estenderanno alle pianure circostanti, in particolare sul Triveneto, l'Emilia orientale e il Piemonte. Nel resto del Paese, alcune precipitazioni sparse interesseranno le zone interne del Centro Italia, inclusa parte della costa toscana al mattino, con possibili spostamenti verso la costa adriatica. Nel Sud Italia, ad eccezione di qualche breve piovasco su Campania e alta Puglia al mattino, il tempo sarà generalmente soleggiato.

Per quanto riguarda la giornata di venerdì, è prevista un'intensificazione dell'instabilità già dalla prossima notte, con forti temporali previsti soprattutto nelle zone settentrionali, a ridosso delle Alpi. Questi temporali potrebbero essere accompagnati da locali grandinate e nubifragi, in particolare nelle pianure tra Piemonte e Lombardia. Si sottolinea che si tratterà di fenomeni caotici, con una distribuzione disomogenea nello spazio e nel tempo, a causa dell'assenza di un fronte organizzato. Pertanto, alcune aree potrebbero rimanere asciutte, mentre altre limitrofe potrebbero essere colpite da intense precipitazioni. Nel corso della mattinata, l'instabilità andrà progressivamente attenuandosi, lasciando spazio a schiarite al Nord, alternando momenti di variabilità sulle Alpi. Nel resto del Paese, in particolare nelle regioni centro-meridionali, la giornata sarà caratterizzata da condizioni più soleggiate, ad eccezione di alcune variabilità diurne sull'Appennino con episodi di rovesci, soprattutto sulla dorsale adriatica centrale. Le temperature subiranno un calo nelle regioni settentrionali.