Intensa fiammata africana al Sud e parte del Centro, temperature con picchi di 38-40°C

Il fronte sub tropicale nord africano torna alla conquista dell'Italia ma non tutta, approfittando di una temporanea flessione del campo barico sull'Europa centro occidentale. Sarà una rimonta anticiclonica molto dinamica quindi molto veloce che seguirà l'evolversi della saccatura attualmente in azione tra il Golfo di Biscaglia e la Francia. Una toccata e fuga potremmo dire ma che lascerà il segno su alcune regioni portando i termometri ben oltre le medie stagionali con punte anche prossime ai 40°C.

Giovedì: La cupola anticiclonica di matrice africana tocca con i suoi massimi le Isole Maggiori dove avremo i picchi di temperatura più elevati con massime anche fino ai 38°C in Sardegna e 37-38°C in Sicilia. Sul resto della Penisola valori in linea col periodo o leggermente sopra media al Sud dove, specie in Puglia si potranno toccare i 35-36°C.

Venerdì: La cresta anticiclonica africana raggiunge la sua massima espansione sulle regioni meridionali con valori massimi in ulteriore aumento. Attesi picchi di 40°C sulle Isole Maggiori e localmente sul Tavoliere delle Puglie. Molto caldo anche in Calabria sul Cosentino. Valori localmente sopra media anche al Centro mentre al Nord, stante l'instabilità le massime potranno risultare anche leggermente sotto media.

Sabato: La cupola anticiclonica africana sfila verso levante consentendo l'ingresso di correnti meno calde nord occidentali.

Le temperature scendono al Centro Sud eccetto che sulla Sicilia dove potremo avere ancora valori localmente prossimi ai 40°C, soprattutto sulla piana di Catania.

Domenica: Ulteriore calo termico al Sud con valori massimi che rientrano ovunque nelle medie del periodo. Le punte massime attese tra interne sarde e interne Siciliane.

DettagliGiorni successivi: Le temperature tendono leggermente ad aumentare al Centro Sud portandosi localmente sopra media per metà della settimana. Poche variazioni al Nord con valori generalmente ancora in linea con la prima decade di Agosto.